بوتين يعتزم اجراء محادثة هاتفية مع أوردوغان حول سوريا

2020/02/11 | 16:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، اعتزام فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إجراء محادثة هاتفية حول سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في رد حول عما إذا كان التخطيط لإجراء محادثة هالتفية بين بوتين ونظيره التركي أردوغان" نعم".

كما أشار بيسكوف في وقت سابق، إلى أن بوتين وأردوغان لا يخططان للاجتماع في ضوء تفاقم الوضع في إدلب السورية ، ولكن إذا اعتبروا ذلك ضروريا، فسيحدث هذا اللقاء.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق أن الرئيس التركي ونظيره الروسي سيجريان محادثة هاتفية حول الوضع في إدلب السورية.

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