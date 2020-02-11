2020/02/11 | 16:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصل المئات من متظاهري محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، الى محافظة النجف لمساندة المعتصمين في ساحة الصدرين، بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها ساحة الاعتصام.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المئات من متظاهري محافظة بابل وصلوا اليوم الى ساحة الصدرين للتعبير عن مساندتهم لمتظاهري النجف بعد هجوم اصحاب "القبعات الزرق" من اتباع التيار الصدري على الساحة الاسبوع الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو بابل يصلون النجف لمساندة المعتصمين في ساحة الصدرين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو بابل يصلون النجف لمساندة المعتصمين في ساحة الصدرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).