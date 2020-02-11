تشكيل لجنة نيابية وزارية نقابية بشأن تعديل قانون الضمان الصحي

2020/02/11 | 16:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مشتركة من لجنة الصحة النيابية ووزارة الصحة والنقابات المختصة، بشأن تعديل قانون الضمان الصحي.وذكر المكتب الإعلامي للكعبي، أنه ترأس اجتماعا حضره وكلاء ومسؤولين في وزارة الصحة، ونقباء: الأطباء، والصيادلة، واطباء الاسنان، ومدير هيئة المراكز التخصصية، لإستكمال تشريع قانون الضمان الصحي.وقال الكعبي خلال الاجتماع، بحسب البيان، إن "الهدف من اقرار القانون هو تحسين الخدمة الطبية والرعاية الصحية في البلاد والمساهمة في تخفيف الاعباء المادية عن كاهل المواطن العراقي واصحاب الدخل المحدود الذي باتوا يلجؤون الى المستشفيات الخاصة في داخل وخارج البلد طيلة السنوات السابقة".وبين ان "القانون سيضع سياسة عامة للقطاع الصحي والبيئي في البلد الذي يعاني من خلل ونقص في قلة الموارد المادية المخصصة في الموازنة".وأوعز الكعبي بتشكيل "لجنة مشتركة من لجنة الصحة والبيئة النيابية، ووزارة الصحة، والنقابات المعنية، لغرض تضمين الملاحظات والمقترحات الخاصة بقانون الضمان الصحي، على ان تستكمل اعمالها وتوصياتها بمدة اقصاها اسبوعين من تاريخ اليوم".وختم بالقول إن "حسم تشريع القانون في الفصل التشريعي المقبل ضرورة لابد منها".

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