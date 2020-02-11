2020/02/11 | 16:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجيفي يهاجم السنة المفاوضين لعلاوي على حصتهم من "الفساد" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 16:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي يهاجم السنة المفاوضين لعلاوي على حصتهم من "الفساد") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي يهاجم السنة المفاوضين لعلاوي على حصتهم من "الفساد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).