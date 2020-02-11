عدلي محمد احمد - الثوره السودانيه وخطر الانقلاب العسكري

2020/02/11 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_محمد_احمد خيانة البرهان ورغم انها غيرمفاجئه كثيرا من جانب ممثل المكون العسكري في مجلس السياده, باعتباره المكون الذي يرعاه عتاة التصهين,تأتي كنقطة تقاطع بين سياقين.بين سياق التسويق الصهيوني لصفقة القرن, حيث تبدو وكأنها احدي عناصر هذا السياق خصوصا مع ظهورها من خلال اعلان نتنياهو عنها.وسياق تدهور الوضع السوداني برمته , بعد ان كان قد تصور البعض انه قد عرف طريق "السلامه" ,حيث دار العام ليجد النظام كله ان......

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