جوليان سالانغ - “صفقة القرن”: ترامب يصادق على الفصل العنصري وإسرائيل تصفق

2020/02/11 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جوليان_سالانغ ظهرت فورا “خطة ترامب” المتعلقة بالشرق الأوسط، المسماة بأبهة “صفقة القرن”، على حقيقتها: خطة اعتراف بالأمر الواقع الاستعماري، مع انحياز تام إلى مواقف اليمين الإسرائيلي.وليس مفاجأة أن تعارضها مجمل القوى الفلسطينية والجامعة العربية، لفرط ما تحابي إسرائيل وتدوس مجمل الحقوق الوطنية للفلسطينيين والفلسطينيات.يبقى قياس عواقب مواقف ترامب بعد 26 سنة من إطلاق “عملية السلام” مع اتفاقات أوسلو التي لم يعد إفل......

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