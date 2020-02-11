زين العراق تبشر اهالي بابل.. وتعلن موقع افتتاح مركز خدمة رئيسي في المحافظة

2020/02/11 | 16:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت شركة زين العراق، عن افتتاح مركز خدمة رئيس في محافظة بابل، فيما كشفت موقع المركز والخدمات المقدمة لاهالي المحافظة.وقالت الشركة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “في إطار استراتيجيتها الهادفة لخدمة المشتركين بما يلبّي احتياجاتهم ومتطلباتهم وحرصاً منها على أن تكون قريبة من مشتركيها أينما كانوا، أعلنت شركة […]

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