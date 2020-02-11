مؤشر بورصة العراق يتراجع بختام جلسة منتصف الاسبوع

2020/02/11 | 16:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 1.08 %، عند مستوى 460.41 نقطة ، فاقداً نحو 5.03 نقطة ، مقارنة بجلسة أمس.وتم التداول على أسهم 32 شركة ، من أصل 102 شركة مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 7 شركات ، وانخفضت أسهم 14 شركة بينما […]

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