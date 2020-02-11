اجتماع رئاسة كوردستان يحدد الخطوط العريضة للتفاهمات على تشكيل الحكومة العراقية

2020/02/11 | 16:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت رئاسة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء في أربيل وبإشراف رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وحضور نائبيه، اجتماعاً مشتركاً للأطراف السياسية ونائب رئيس مجلس النواب والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي.

وذكر بلاغ صادر عن الاجتماع ورد لشفق نيوز، ان الاجتماع بحث أوضاع العراق وخطوات توحيد مواقف الأطراف السياسية والكتل والمؤسسات الرسمية لإقليم كوردستان من طريقة التعامل مع التطورات على الساحة السياسية العراقية والكوردستانية، كما تم البحث في الخطوات العملية لتشكيل تحالف الكتل الكوردستانية.

واضاف البيان انه بعد البحث والنقاش وتبادل الآراء وملاحظات الكتل بخصوص طريقة التعامل مع المؤسسات الاتحادية في بغداد والحديث عن خارطة طريق للتعامل مع التطورات والمستجدات في العراق، اتفق الجميع على ضرورة التعامل بموقف موحد مع كافة المسائل واتخاذ خطوات عملية لتشكيل التحالف وصياغة برنامج عمل شامل له يحظى بقبول كل الكتل.

وناقش الاجتماع باهتمام الأوضاع والتطورات في العراق وشدد على ضرورة إعادة الأمان والاستقرار الأمني والسياسي للبلد ونبذ استخدام العنف تجاه المتظاهرين المدنيين وتلبية مطالبھم المشروعة بالخدمات وبحياة ومستقبل أفضل، حسب البيان.

واشار البيان الى انه تم تخصيص محور آخر للاجتماع لبحث الخطوات الرامية إلى تشكيل الحكومة الاتحادية القادمة، واتفق المجتمعون في هذا الصدد على أن تكون المصالح العليا لإقليم كوردستان وحماية كيانه الدستوري والسياسي والحقوق الدستورية لشعب كوردستان والمناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان، هي الأسس الرئيسة لشراكة ومشاركة الأطراف السياسية فيها، وأن تأتي أي خطوة في محادثات تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة بالتنسيق بين كل الأطراف والمؤسسات الرسمية لإقليم كورستان وبما تحفظ حقوق إقليم كوردستان، وأن تكون لكل الأطراف مشاركة فاعلة في صنع القرار المشترك.

وتابع البيان ان الاجتماع يطمئن شعب كوردستان بكل مكوناته إلى أن حقوق مواطني إقليم كوردستان ستكون في مقدمة الأسس الثابتة للجميع في أي محادثات أو اتفاقيات.

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