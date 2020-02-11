بريطانيا تعرب عن اندهاشها لرؤية الثلوج في بغداد وتبدي قلقها على النازحين

2020/02/11 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعربت بريطانيا، عن اندهاشها لرؤية الثلوج في بغداد، فيما ابدت قلقها على النازحين.

وقالت السفارة البريطانية ببغداد في تغريده لها، مندهشون لرؤية الثلوج في بغداد، معربة عن املها ان تجلب السلام والازدهار في الوقت نفسه، وابدت السفارة قلقها على النازحين ومن لا يمتلك منزلاً دائماً.

هذا، وشهدت بغداد وعدد من المحافظات تساقط الثلوج فيها لتتحول شوارعها وابنيتها للون الابيض، في ظاهرة نادرة لم تألفها منذ عقود.

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