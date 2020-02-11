مباحثات مرتقبة بين بوتين واردوغان بشأن سوريا

2020/02/11 | 16:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سيبحثان هاتفيا الوضع في سوريا، اليوم الثلاثاء

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