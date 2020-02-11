معركة الشمال السوري تزيد من معاناة الليرة التركية

2020/02/11 | 16:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية نحو 0.6 في المئة مقابل الدولار الثلاثاء، وذلك مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد المعارك بين الجيش السوري والقوات التركية في شمال غرب سوريا.

وسجلت الليرة مقابل الدولار 6.04250 الثلاثاء مقارنة مع 6.0075 في إغلاق الاثنين، في الوقت الذي تنامت فيه تقلبات العملة منذ تراجع حاد أواخر معاملات الجمعة.

وكانت الليرة قد تكبدت الجمعة خسائر حادة، الأمر الذي دفع الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي، تفرض قيودا جديدة على معاملات النقد الأجنبي.

ونقلت "رويترز" عن الجهة التنظيمية قولها الأحد، إنها ستخفض سقف تبادل البنوك التركية للعملات، سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة مع الكيانات الأجنبية إلى عشرة في المئة من حقوق المساهمين بدلا من 25 في المئة، كما تحدد في أغسطس 2018، بأوج أزمة العملة التركية.

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