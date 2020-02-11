2020/02/11 | 16:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الجيوش الالكترونية وتطاول البعض لن يغير من مكانة الحشد الشعبي في قلوب العراقيين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الجيوش الالكترونية وتطاول البعض لن يغير من مكانة الحشد الشعبي في قلوب العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).