الفياض: العراق بلا حشد بلا أمن ولا مستقبل

2020/02/11 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، ان لا يمكن ان يكون للعراق أي امن او مستقب...





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