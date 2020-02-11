2020/02/11 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

يترقب عشاق كرة القدم، المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، في "كلاسيكو الليجا"، ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدافع ريال مدريد قد يتعمد الحصول على بطاقة حتى لا يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدافع ريال مدريد قد يتعمد الحصول على بطاقة حتى لا يواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).