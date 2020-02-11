الفياض: رسالة الشهيدين الفريق سليماني والمهندس مستمرة

2020/02/11 | 16:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام الحشد الشعبي مراسم في مبنى مديرية الإعلام بعنوان "قادة النصر" بمناسبة اربعينية الشهيدين القائد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في...

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