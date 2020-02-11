حصون الارهابيين بحماة وإدلب تسقط بيد الجيش السوري فما هي؟

2020/02/11 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سيطر الجيش السوري على منطقة واسعة من مدخل حلب الجنوبي الغربي، بما فيها عقدة الطرق السريعة التي تتوزع إلى محافظتي حماة وإدلب.وبسطت وحدات من الجيش السوري ظهر اليوم سيطرتها الكاملة على ضاحية “الراشدين-4″ و”غابة الأسد” و”جمعية الصحفيين” إلى الجنوب الغربي من حلب، بعد معارك عنيفة مع مسلحي “جبهة النصرة” و”الحزب الإسلامي […]

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