فصائل مسلحة موالية لتركيا تسقط مروحية تابعة للجيش السوري – فيديو

أسقطت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، طائرة مروحية تابعة للجيش الحكومي السوري.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان النيران شوهدت وهي تشتعل بالمروحية وهي تهوي الى الارض، بعد استهدافها في أجواء “النيرب قميناس”، في ريف ادلب الشمالي الشرقي، فيما لم يتم التأكد من مصير طاقمها، على الرغم من ورود أنباء عن أسرهم، من قبل الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في المنطقة.

A better footage of the downed Syrian military helicopter in Idlib.

Apparently Syrian rebels shot it down but there are other theories out there pic.twitter.com/s1vdzMmfbL

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 11, 2020

