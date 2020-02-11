2020/02/11 | 17:02 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوافق على استقالة مجلس ادارة اتحاد الكرة

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