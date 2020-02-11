2020/02/11 | 17:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مستشفى في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 17:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مستشفى في المثنى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مستشفى في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).