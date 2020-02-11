الفيفا يقرر تشكيل هيئة مؤقتة لقيادة الكرة العراقية

2020/02/11 | 17:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، اليوم الثلاثاء، على إرسال لجنة مشتركة مع الاتحاد الآسيوي لزيارة العراق.

وقال مصدر لـ"الغد برس" ان "الفيفا ارسل خطابا مضمونه الموافقة على الهيئة المؤقتة التي ستقود الكرة العراقية خلال الفترة المقبلة".

وبين ان "الهيئة المؤقتة التي سيتم تشكيلها تضم شخصيات مهمة ومعروفة".

وتابع ان "هذه الهيئة ستقود الكرة العراقية من فترة (6 _ 9) أشهر قبل إقامة انتخابات جديدة".

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