الفيفا يقرر تدقيق حسابات اتحاد الكرة العراقي

2020/02/11 | 17:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الثلاثاء، تدقيق حسابات اتحاد الكرة العراقي.

وقال مصدر لـ"الغد برس" ان "الفيفا أرسل خطابا الى اتحاد الكرة بغية تدقيق الحسابات المالية للاتحاد".

وبين ان "هذا القرار جاء بعد استقالة اتحاد الكرة والموافق عليها من قبل الفيفا".

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