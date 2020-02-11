رئيس وزراء كندا: جهودنا العسكرية في العراق كانت ضرورية

2020/02/11 | 17:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن جهود العسكريين الكنديين في العراق كانت ضرورية لمحاربة التنظيمات الارهابية في العراق وأماكن أخرى.ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، عن ترودو قوله خلال زيارة قوات بلاده في الكويت "لقد كنا كدولة عنصر أساسي في الجهود المبذولة لهزيمة تنظيم داعش الارهابي".وأضاف "من الضروري جدا الآن تكثيف الجهود لإعادة بناء العراق وتوفير مستوى من الاستقرار فيه مما سيتيح لنا التقدم والحصول على منطقة أكثر استقرارا وازدهارا، وتقليل آثار الارهاب في جميع أنحاء العالم".وأشار ترودو إلى أن كندا بحاجة إلى تعزيز دورها في الشرق الأوسط، وأن القيم الكندية ضرورية للمساعدة في إعادة بناء المنطقة.وكانت القوة العسكرية الكندية، والتي يبلغ عددها 500 عنصر، قد انتقلت من العراق إلى الكويت بعد تصاعد التوتر إثر اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أوائل الشهر الماضي ، وغادر رئيس الوزراء الكندي اليوم الكويت، بعد زيارة رسمية استغرقت يومين.

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