الناتو يعتزم استئناف مهامه في العراق

2020/02/11 | 17:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم مناقشة زيادة تدخل "الناتو" في الشرق الأوسط وخاصة العراق.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الحلف في مدينة بروكسل، بخصوص اجتماع وزراء دفاع الحلف الذي سيعقد يومي غدٍ الاربعاء وبعد غدٍ الخميس.وأضاف ستولتنبرغ "نحن على اتصال وثيق بالحكومة العراقية ونحترم تماما سيادة بغداد على أراضيها".وأكد أن "وجود الناتو في العراق ضروري لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وسنستأنف عملياتنا في القريب العاجل".وتابع: "نعمل مع الأردن على قضايا مشتركة أهمها جمع المعلومات الاستخباراتية، ونقدر تماما التعاون مع دول الخليج العربي".يأتي ذلك بالتوازي مع إعلان لجنة الأمن والدفاع النيابية أن جميع قوات التحالف الدولي ضد داعش بدأت أولى خطواتها للانسحاب من البلاد، وذلك بإيقاف عملياتها.وتضم بعثة الحلف الأطلسي نحو 500 عنصر وتشكلت بقيادة كندا عام 2018 وتقوم بتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية بطلب من الحكومة العراقية.

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