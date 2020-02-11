برشلونة يضحي بجريزمان مبكرا

2020/02/11 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة يفكر في إجراء صفقة تبادلية، من أجل إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان إلى “كامب نو”، في الصيف المقبل.وكان نيمار قد رحل عن برشلونة وانضم إلى سان جيرمان، في صيف 2017، بعد تسديد الشرط الجزائي الذي بلغ 222 مليون يورو.[…]

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