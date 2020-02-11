2020/02/11 | 17:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، ان العراق حكومة وشعبا وقوف موقفا مشرف تجاه الجريمة التي ارتكبت بحق القادة الشهداء الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، مشددا على ان العراق بلا حشد سيكون بلا امن ولا مستقبل.وقال الفياض في كلمته بالحفل التأبيني المقام في (قاعة الشهيد حيدر المياحي) بمديرية اعلام الحشد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالح الفياض في أربعينية القادة الشهداء: العراق بلا حشد سيكون بلا أمن ولا مستقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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