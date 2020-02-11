كلمة المناطق المحررة: استهداف القادة الشهداء جزء من مؤامرة كبيرة على العراق

2020/02/11 | 17:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر اهالي المناطق المحررة، الثلاثاء، من أن استهداف القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه جزء من مؤامرة كبيرة على العراق، مؤكدين أن استهدافهم كان يوما صعبا على العراق.وقال الشيخ خالد الملا الذي القى كلمة اهالي المناطق المحررة خلال الحفل التأبيني الذي اقيم في مديرية الاعلام بمناسبة أربعينية القادة الشهداء، إن “استهداف القادة الشهداء

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