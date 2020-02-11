ديالى تحيي أربعينية القادة الشهداء بحفل تأبيني

2020/02/11 | 17:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة ديالى، الثلاثاء، فعاليات الحفل التأبيني بمناسبة مرور 40 يوما على استشهاد القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه.واقيم الحفل في مدينة بعقوبة بحضور شخصيات سياسية واجتماعية وعشائرية واكاديمية وقيادات أمنية وعسكرية.وانطلقت في 14 محافظة، اليوم، محافل تأبينية لمناسبة أربعينية القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ورفاقهما.

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