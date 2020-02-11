تقرير يكشف سيناريوهات “أزمة طاقة حادة”: مليارات مجمدة

2020/02/11 | 17:34 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذّر كاتب أميركي، من أن العراق قد يعاني من أزمة طاقة حادة، مع اقتراب الموعد النهائي لتجديد الولايات ا...

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