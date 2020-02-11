بالفيديو.. رجال الدين وشيوخ العشائر يواصلون عدم المعتصمين في بابل

2020/02/11 | 17:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد الالاف من متظاهري محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، على ساحة الاعتصام الرئيسية بمشاركة شيوخ عشائر وعددا من رجال الدين رغم موجة البرد القارص التي تضرب البلاد.وقال مراسل "كلكامش برس" ان الالاف من متظاهري محافظة بابل توافدوا على ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الحلة بمشاركة لافته من شيوخ العشائر وعددا من رجال الدين رغم موجة البرد القارص التي تضرب البلاد منذ يوم امس.

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