تشكيل هيئة مؤقتة لاتحاد الكرة باشراف الفيفا

2020/02/11 | 17:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ،اليوم الثلاثاء، تشكيل هيأة مؤقتة من 5 اشخاص تدير اتحاد الكرة لمدة 6 اشهر على ان ترسل فريقا فيفويا يعقد عدة لقاءات مع وزارة الشباب والرياضة و عمومية القدم قبل اختيار الاسماء. يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد قدم استقالة جماعية في وقت سابق من الشهر الماضي بعد الوصول الى تسوية مع اللاعب الدولي السابق عدنان درجال مقابل التنازل عن قضايا فساد تخص رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار ، واطلاق سراح عدد من موظفي الاتحاد من الحبس .

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