2020/02/11 | 17:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضنت محافظة الانبار، الثلاثاء، حفلا تأبينيا بمرور 40 يوما على استشهاد القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه.واقيم الحفل التأبيني على قاعة جامع الحق في مدينة الرمادي بحضور شخصيات وعشائرية واكاديمية وقيادات أمنية وعسكرية.وانطلقت في 14 محافظة، اليوم، محافل تأبينية لمناسبة أربعينية القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ورفاقهما.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانبار ..



احتفال تأبيني بمرور 40 يوما على استشهاد الحاج المهندس ورفاقه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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