2020/02/11 | 17:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مستشفى الحسين في المثنى.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ، إن “حريقا اندلع، عصر اليوم، داخل مستشفى الحسين العام في محافظة المثنى”، مشيراً الى أن “فرق الدفاع المدني تباشر بعمليات مكافحة الحريق حاليا”.يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق داخل مستشفى الحسين في المثنى “صور”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق داخل مستشفى الحسين في المثنى “صور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).