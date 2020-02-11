تحذيرات “مرعبة”.. كورونا يهدد 60 بالمئة من سكان العالم

2020/02/11 | 17:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة مع الإعلان عن ارتفاع أعداد ضحايا فيروس “كورونا” المستجد الذي ينتشر بسرعة كبيرة داخل الصين وخارجها، تزداد التحذيرات من تحول المرض إلى وباء يجتاح دول العالم.أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الفيروس يشكل “تهديدا خطيرا جدا” للعالم.وذكر غيبريسوس لدى افتتاح مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول المرض في […]

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