تقارير تكشف سبب غياب “شويكار” منذ سنوات.. خطأ طبي أقعدها عن الحركة

2020/02/11 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت وسائل إعلام مصرية، إن الفنانة المصرية المشهورة، شويكار، تعرضت لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية، أقعدتها وأفقدتها الحركة، وانتقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن الواقعة كانت مخفية وتعود لعدة سنوات حيث توجهت الفنانة المصرية لإحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية بعد أن سقطت في المنزل، […]

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