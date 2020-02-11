2020/02/11 | 17:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور رسمي مهيب ..أحياء أربعينية قادة الإنتصار في بغداد .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



بحضور رسمي مهيب ..



أحياء أربعينية قادة الإنتصار في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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