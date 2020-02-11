فيفا يوجه بتشكيل هيئة موقتة لإدارة الاتحاد العراقي

2020/02/11 | 17:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة 6 اشهر.وأرسل “فيفا” اشعاراً الى اتحاد الكرة، بأن يتم تشكيل هيئة مؤقتة تضم خمسة اشخاص، يديرون اتحاد الكرة لمدة 6 أشهر، حيث سيقوم “فيفا” بإرسال وفد يعقد عدة لقاءات مع وزارة الشباب والرياضة وعمومية اتحاد كرة القدم قبل اختيار

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