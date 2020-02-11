2020/02/11 | 17:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد المقاتل في الحشد الشعبي صلاح كريم العواجي، الثلاثاء، اثناء أداء الواجب في الموصل بسبب موجة البرد الشديدة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، اللواء 25 بالحشد الشعبي يزف الشهيد صلاح كريم العواجي أثناء تأدية الواجب المقدس بسبب الطقس البارد والانجماد مما ادى الى فقده حياته في قاطع الحضر في الموصل.وتشهد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقاتل في الحشد الشعبي يستشهد اثناء أداء الواجب في الموصل بسبب البرد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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