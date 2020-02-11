سائرون: حديث العيساوي نقل بصورة غير صحيحة

2020/02/11 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد تحالف سائرون على ضرورة أن تحظى الحكومة الجديدة برضا الشارع، فيما أشار إلى أن الحديث الذي نقل بشأن العيساوي غير صحيح.

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