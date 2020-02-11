فيفا يرسل لجنة مشتركة لتشكيل هيئة مؤقتة تقود الكرة العراقية

2020/02/11 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ارسال لجنة مشتركة مع الاتحاد الاسيوي وتشكيل الهيئة المؤقتة التي ستقود الكرة العراقية خلال الفترة المقبلة.

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