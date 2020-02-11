رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعلن عن خطة طوارئ شاملة لإنقاذ البلد

2020/02/11 | 17:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، اليوم الثلاثاء، إنه لا مفر من خطوات “مؤلمة”، لإخراج لبنان من أزماته المتعددة، ضمن خطة طوارئ شاملة لإنقاذ البلاد أعدتها حكومته.وفي كلمة ألقاها بمستهل جلسة يعقدها البرلمان اللبناني، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، قال دياب: “مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار […]

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