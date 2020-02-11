2020/02/11 | 17:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، الثلاثاء، ان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس كانت له بصمات واضحة في النصر على داعش.وقال المحنا في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى على هامش الحفل التأبيني الذي اقامته مديرية اعلام الحشد بمناسبة اربعينية القادة الشهداء، ان “الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ورفاقه كان لهم دور كبير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتحدث باسم الداخلية: بصمات الشهيد المهندس واضحة في النصر على داعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الداخلية: بصمات الشهيد المهندس واضحة في النصر على داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الداخلية: بصمات الشهيد المهندس واضحة في النصر على داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).