أردوغان: الحكومة السورية ستدفع “ثمنا باهظا للغاية” لهجومها على الجنود الأتراك

2020/02/11 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستكشف يوم غد الأربعاء، عن الخطوات التي تعتزم اتخاذها، لمواجهة توتر الأوضاع بين قواتها والقوات الحكومية السورية.

وأوضح أردوغان في تصريح، ان الجيش التركي ردّ على هجوم الجيش السوري على الجنود الأتراك في إدلب بأقصى درجة، ولن يكتفي بذلك، بل سيواصل الرد، مضيفا انهم سيدفعون ثمنا باهظا، في إشارة الى الحكومة السورية.

وجاءت تصريحات اردوغان، في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين الجيشين التركي والسوري، عقب القصف المتبادل بينهما، وسقوط عدد من القتلى في صفوف الطرفين، فيما أشار الكرملين، الى نية الرئيس فلاديمير بوتين، اجراء اتصال هاتفي مع نظيره التركي، لبحث الازمة وتداعياتها على الوضع الأمني في سوريا.

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