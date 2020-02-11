2020/02/11 | 18:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارة قبر الشهيد ابو مهدي المهندس في ذكرى “اربعينية قادة الانتصار” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



زيارة قبر الشهيد ابو مهدي المهندس في ذكرى “اربعينية قادة الانتصار” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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