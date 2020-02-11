بالصور والفيديو.. الثلج يدخل يوميات البغداديين ويكتسح تويتر وفيسبوك

2020/02/11 | 18:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيمن هطول الثلوج على صباح سكان العاصمة بغداد، حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توثق ظاهرة فريدة في حياة سكان العاصمة العراقية.وتابعت “يس عراق” تعليقات بعض المغردين على تويتر وفيسبوك على الرداء الابيض الذي كسى شوارع ومتنزهات بغداد، في تناول لم يخلو من الطرافة وأماني تغير الاوضاع للأفضل، على حد تعبيرهم.[…]

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