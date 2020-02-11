مجلس الوزراء يقرر صرف مبلغ ١٥ مليون دينار لأصحاب الأعمال الإبداعية

2020/02/11 | 18:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، صرف 15 مليون دينار للأعمال الابداعية، اضافة الى الموافقة على منح الوزراء والمحافظين صلاحيـة توجيه الدعوات المباشرة الى شركات المقاولة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة لمجلس الوزراء في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، وأقر توصية اللجنة العليا للنظر في تقييم المبدعين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المؤلفة بموجب الأمر الديواني: (3 لسنة 2017)، بشأن قبول الاعمال الابداعية البالغ عددها (41) عملا، المثبت تفاصيلها في الجدول المرافق ربط كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد: 11357 والمؤرخ في 3/12/2019، وتعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء المرقم (379) لسنة 2016 بحسب الآتي :- تصرف المكافأة من موازنة الجهة المنسوب اليها صاحب العمل الإبداعي بالنسبة الى الموظف الحكومي ومن موازنة الجهة المستفيدة اذا كان من القطاع الخاص وبمبلغ المكافأة (15) مليون دينار لكل عمل ابداعي".

وتابع "وتمت الموافقة على قيام وزارة الدفاع بالتعاقد مع الشركات العامة المتخصصة في وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة او أي جهة حكومية أخرى لغرض صرف الارزاق وتجهيز مذاخر التموين في وزارة الدفاع مما يخدم منسوبيها وتوفير المؤن لهم".

ولفت الى انه "كما وافق المجلس على الاستثناء الوارد بكتاب وزارة الزراعة من التعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 لغرض الإسراع بعملية التعاقد من اجل صيانة الطائرات واعادتها للخدمة ومن مبالغ صندوق دعم المزارعين".

واشار الى انه "كما تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء : ( 350 لسنة 2019 ) ، ليصبح بحسب الآتي:

1 الموافقة على منح السادة الوزراء والمحافظين صلاحيـة توجيه الدعوات المباشرة الى الشركات المقاولة المنفذة لمشاريع داخل العراق استثناءً من أحكام المادة ( 3 / خامساً ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 ، شريطة مراعاة توافر التخصص والامكانيات الفنية والمالية في تلك الشركات لتنفيذ المشاريع موضوع البحث ، ولغاية نهاية السنة المالية / 2019 ، مع التأكد من توفر التخصيص المالي للمشاريع المذكورة آنفاً.

2 يكون تدقيـق إجراءات الإحالة لاحقاً بإشراف وزارة التخطيـط بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ووافق المجلس على تخويل وزير الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة صلاحية تمديد تشغيل الأجراء اليوميين، للحاجة الى خدماتهم فضلاً عن خبراتهم في مجال عملهم لمدة ( 3 ) أشهر ، استثناءً من قراري مجلس الوزراء:(315 و337 لسنة 2019) .

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