2020/02/11 | 18:05 - المصدر: الغد برس

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مصدر: الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطنين ومرضى حاصرتهم النيران داخ

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مصدر: الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطنين ومرضى حاصرتهم النيران داخل مستشفى الحسين التعليمي في المثنى

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