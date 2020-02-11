"الرعب" يجتاح اوروبا بسبب العراق

2020/02/11 | 18:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكدت منظمة الامن والتعاون الاوروبي، اليوم الثلاثاء، أن العودة المتوقعة للمقاتلين الأجانب من العراق وسوريا تشكل مصدر قلق متزايد للمجتمع الدولي.وقالت المنظمة انه قد ينتقل بعض هؤلاء العائدين لارتكاب أعمال عنف أو تحريض الآخرين على المشاركة في أنشطة إرهابية أو المشاركة في جهود التجنيد وجمع الأموال للمنظمات الإرهابية.واضافت أن إعادة النساء والأطفال المرتبطين بهؤلاء المقاتلين، وفقاً للالتزامات الدولية للدول الأعضاء، تشكل تحديات إضافية.جاء ذلك فى الجلسة المسائية اليوم للمؤتمر الدولي حول التحديات التي يطرحها المقاتلون الأجانب والذي افتتح فى وقت سابق بحضور أكثر من 300 مشارك من 40 دولة وتستمر أعماله يومين ويشارك في تنظيمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومنظمة الأمن والتعاون الاوروبي وسويسرا بالتعاون مع ألبانيا الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي.ولفت ممثل وزير الخارجية السويسري السفير يوهانس ماتيزي، الى التحديات الكثيرة التي تطرحها قضية المقاتلين الأجانب، مشددا على الحاجة إلى إيجاد حلول مشتركة ومقنعة.من جانبه، أعرب وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، عن أمله في أن يوفر هذا المؤتمر فرصة لمناقشة الطرق العملية لتقييم وتخفيف المخاطر الناجمة عن عودة أو نقل المقاتلين الأجانب.

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