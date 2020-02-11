العراق يحتل الصدارة في مؤشر الارهاب للشهر الجاري

2020/02/11 | 18:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، ان مؤشر الإرهاب، رصد 29 عملية إرهابية في 14 دولة حول العالم يتصدرها العراق، خلال الأسبوع الأول من شهر شباط الجاري.وذكر المرصد في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، أن 5 تنظيمات إرهابية نفذت هجمات، أدت إلى مقتل وإصابة 181 شخصا، وخطف 6 آخرين.وأشار المرصد إلى أن العراق، حل في المرتبة الأولى على المؤشر بعدد 8 عمليات إرهابية بنسبة 27%، من مجموع العمليات لهذا الأسبوع، نفذها تنظيم داعش الارهابي، منوها إلى أن ذلك يدل على تصاعد خطورة التنظيم مرة أخرى.وحلت الصومال في المرتبة الثانية من حيث الدول الأكثر تعرضا للإرهاب بواقع 5 عمليات إرهابية وبنسبة 17% من العمليات.وأضاف المرصد أن أفغانستان جاءت في المرتبة الثالثة بواقع 3 عمليات إرهابية، بما نسبته 10% من العمليات، وجاءت سوريا والهند في المرتبة الرابعة على مؤشر الإرهاب، إذ شهدت كل منهما عمليتين إرهابيتين.

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