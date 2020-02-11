2020/02/11 | 18:06 - المصدر: الغد برس

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بومبيو: ايران تستغل إطلاق الأقمار الصناعية لتطوير قدرات صواريخها

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بومبيو: ايران تستغل إطلاق الأقمار الصناعية لتطوير قدرات صواريخها الباليستية

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